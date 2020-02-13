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В Иркутской области осудили врача-мошенника

В Иркутской области осудили врача-мошенника
Происшествия, 
Офтальмолог предлагал пациентам признать их инвалидами для получения социальных выплат

Суд вынес приговор в отношении врача-офтальмолога, работавшего в районной больнице города Бодайбо. Он признан виновным в мошенничестве.

Установлено, что врач-офтальмолог районной больницы предлагал пациентам за деньги поспособствовать в признании их инвалидами и последующем получении причитающихся социальных выплат. Вместе с тем, после получения от пяти человек денег, врач обещания не сдерживал и не мог «поспособствовать», так как это не относится к его компетенции.

- Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком в 2 года. Приговором суда удовлетворены 4 гражданских иска потерпевших на общую сумму 205 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Приговор не вступил в законную силу.
мошенничество
 
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