В Забайкалье в ДТП погибли трое человек

Автомобиль опрокинулся



В Чернышевском районе Забайкальского края на федеральной дороге «Чита-Хабаровск» 41-летний житель посёлка Жирекен, управляя машиной «Тойота Ипсум», не справился с управлением и опрокинулся.



В результате ДТП от полученных травм скончались на месте водитель и два пассажира. С различными травмами госпитализирован ещё один пассажир иномарки, 41-летний житель Жирекена.



В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

