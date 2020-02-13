Автомобиль опрокинулся
В Чернышевском районе Забайкальского края на федеральной дороге «Чита-Хабаровск» 41-летний житель посёлка Жирекен, управляя машиной «Тойота Ипсум», не справился с управлением и опрокинулся.
В результате ДТП от полученных травм скончались на месте водитель и два пассажира. С различными травмами госпитализирован ещё один пассажир иномарки, 41-летний житель Жирекена.
В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье в ДТП погибли трое человек
Происшествия, Фото:
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