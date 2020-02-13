 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Февраля

12 Февраля

Популярное

В Забайкалье в ДТП погибли трое человек

В Забайкалье в ДТП погибли трое человек
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Автомобиль опрокинулся

В Чернышевском районе Забайкальского края на федеральной дороге «Чита-Хабаровск» 41-летний житель посёлка Жирекен, управляя машиной «Тойота Ипсум», не справился с управлением и опрокинулся.

В результате ДТП от полученных травм скончались на месте водитель и два пассажира. С различными травмами госпитализирован ещё один пассажир иномарки, 41-летний житель Жирекена.

В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
смерть ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии в двух ДТП пострадали пьяные люди
В Бурятии в двух ДТП пострадали пьяные люди
Происшествия, 13.02.2020
Аварии случились в Улан-Удэ и в районе республики
Перед судом предстанет бывший «смотрящий» за Бурятией
Перед судом предстанет бывший «смотрящий» за Бурятией
Происшествия, 12.02.2020
Объём уголовного дела в отношении «вора в законе» Тахи насчитывает около 200 томов
В Братске на клиентку банка незаконно оформили кредитку
В Братске на клиентку банка незаконно оформили кредитку
Происшествия, 12.02.2020
Пенсионерка забила тревогу после списания денег «за задолженность»
В Иркутской области растёт число ДТП на переездах
В Иркутской области растёт число ДТП на переездах
Происшествия, 12.02.2020
С начала года пострадали два водителя
Пьяный улан-удэнец обчистил квартиру соседей
Пьяный улан-удэнец обчистил квартиру соседей
Происшествия, 12.02.2020
Он понял, что никого нет дома по отсутствию машины во дворе
В Бурятии «чёрный лесоруб» не захотел выплачивать ущерб
В Бурятии «чёрный лесоруб» не захотел выплачивать ущерб
Происшествия, 12.02.2020
В Бурятии «чёрный лесоруб» не захотел выплачивать ущерб
В Иркутской области в поселковой больнице умер ребёнок
В Иркутской области в поселковой больнице умер ребёнок
Происшествия, 12.02.2020
Следователи начали доследственную проверку
В Иркутске водитель догнал и задержал виновника аварии
В Иркутске водитель догнал и задержал виновника аварии
Происшествия, 12.02.2020
Задержанный же поясняет, что просто отлучился в туалет
Леса Улан-Удэ нещадно рубят
Леса Улан-Удэ нещадно рубят
Происшествия, 12.02.2020
В городе орудует организованная преступная группировка «чёрных лесорубов»
Грузовик в Улан-Удэ горел из-за кустарной печки
Грузовик в Улан-Удэ горел из-за кустарной печки
Происшествия, 12.02.2020
Стала известна причина вчерашнего пожара на Сахьяновой  
Карантин по бешенству могут ввести в Бурятии
Карантин по бешенству могут ввести в Бурятии
Происшествия, 12.02.2020
В республике назвали неблагополучные и угрожаемые территории по бешенству
В Забайкалье убийца дзерена заплатит более 200 тысяч
В Забайкалье убийца дзерена заплатит более 200 тысяч
Происшествия, 12.02.2020
Дзерен занесён в Красную книгу России
Забайкалец лишился телефона на собственном дне рождения
Забайкалец лишился телефона на собственном дне рождения
Происшествия, 12.02.2020
Гаджет забрала одна из гостей праздника
В Улан-Удэ пьяный обвиняемый сорвал заседание суда
В Улан-Удэ пьяный обвиняемый сорвал заседание суда
Происшествия, 12.02.2020
Пьяного мужчину задержали росгвардейцы

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^