В Бурятии в двух ДТП пострадали пьяные люди

В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля - мужчины 27-ми и 24-х лет - с травмами были госпитализированы в РКБ имени Семашко. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.







В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован в БСМП. Пешеход находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УГИБДД по Бурятии.





