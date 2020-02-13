В Бурятии в двух ДТП пострадали пьяные люди

За вчерашний день в Бурятии зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, участники которых были пьяны.
Одно из них произошло накануне утром в Заиграевском районе. 21-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», не имеющий права управления транспортным средством, следуя по улице Заводская в посёлке Заиграево выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с прицепом большегрузного автомобиля «Вольво».
В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля - мужчины 27-ми и 24-х лет - с травмами были госпитализированы в РКБ имени Семашко. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.
В 8 часов вечера в Улан-Удэ 69-летний водитель автомобиля «Тойота Саксид», следуя по улице Ключевской вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 34-летнего пешехода.
В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован в БСМП. Пешеход находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УГИБДД по Бурятии.