В Братске на клиентку банка незаконно оформили кредитку

Пенсионерка забила тревогу после списания денег «за задолженность»



Накануне в дежурную часть полиции Братска обратился сотрудник службы безопасности банка. Он рассказал, что у их клиентки сняли деньги за просроченный платёж по кредитной карте, которую она не оформляла.



Полицейские проверили документацию коммерческой организации. Предварительно установлено, что 25-летняя сотрудница банка, пользуясь служебным положением, оформила на 68-летнюю клиентку кредитную карту с лимитом 50 тысяч рублей. После чего по истечению льготного периода с личного счёта пенсионерку списали деньги по задолженности.



Возбуждено уголовно дело по статье «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».



В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.





