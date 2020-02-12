Пенсионерка забила тревогу после списания денег «за задолженность»
Накануне в дежурную часть полиции Братска обратился сотрудник службы безопасности банка. Он рассказал, что у их клиентки сняли деньги за просроченный платёж по кредитной карте, которую она не оформляла.
Полицейские проверили документацию коммерческой организации. Предварительно установлено, что 25-летняя сотрудница банка, пользуясь служебным положением, оформила на 68-летнюю клиентку кредитную карту с лимитом 50 тысяч рублей. После чего по истечению льготного периода с личного счёта пенсионерку списали деньги по задолженности.
Возбуждено уголовно дело по статье «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Братске на клиентку банка незаконно оформили кредитку
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