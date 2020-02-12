В Иркутске водитель догнал и задержал виновника аварии

Задержанный же поясняет, что просто отлучился в туалет



11 февраля около 5 часов вечера в Иркутске столкнулись «Тойота Королла» и «Мазда СХ». Водитель «Тойоты» покинул место ДТП, бросил автомобиль и попытался скрыться во дворах.



- Попал в ДТП, поворачивал налево и не увидел помеху. Я не скрывался, в туалет только сходил, - заявил полицейским задержанный. – Второго водителя об этом не предупредил. Права управления не имею, лишён 2,5 года назад.



Тем временем, случайный свидетель инцидента 39–летний Василий Барнич выбежал из своей машины, догнал автомобилиста и передал инспекторам ДПС.



- Я не раздумывая побежал за одним из участников происшествия, так как он пытался скрыться. После того, как я его догнал, передал его сотрудникам ДПС. Не считаю свой поступок особенным, мне кажется, что граждане должны помогать друг другу, - рассказал Василий Барнич.



Известно, что 26-летний местный житель в декабре 2017 года был лишён прав и более 10 раз привлекался к административной за различные нарушения ПДД.



В результате аварии никто не пострадал, в отношении нарушителя сотрудники ГИБДД составили административные протоколы по части 2 статьи 12.7 «Управление транспортным средством водителем, лишённым права управления транспортными средствами», по части 2 статьи 12.27 «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Руководство отдела полиции рассматривает вопрос о поощрении бдительного иркутянина.





