Забайкалец лишился телефона на собственном дне рождения

Гаджет забрала одна из гостей праздника



В Шилкинском районе Забайкальском крае накануне в полицию поступило заявление от 41-летнего местного жителя о краже его сотового телефона «Хонор-7А». Мужчина пояснил, что украсть гаджет могли его знакомые, с которыми он отмечал свой день рождения.



Полицейские опросили 15 человек, которые присутствовали на торжестве. Во время беседы одна из знакомых мужчины призналась в краже. Выяснилось, что девушка увидела смартфон и решила его забрать для дальнейшего использования.



Украденное изъяли и вернули заявителю.



В настоящее время в отношении девушки возбуждено уголовное дело. Ранее она не попадала в поле зрения правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

