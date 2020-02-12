Гаджет забрала одна из гостей праздника
В Шилкинском районе Забайкальском крае накануне в полицию поступило заявление от 41-летнего местного жителя о краже его сотового телефона «Хонор-7А». Мужчина пояснил, что украсть гаджет могли его знакомые, с которыми он отмечал свой день рождения.
Полицейские опросили 15 человек, которые присутствовали на торжестве. Во время беседы одна из знакомых мужчины призналась в краже. Выяснилось, что девушка увидела смартфон и решила его забрать для дальнейшего использования.
Украденное изъяли и вернули заявителю.
В настоящее время в отношении девушки возбуждено уголовное дело. Ранее она не попадала в поле зрения правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец лишился телефона на собственном дне рождения
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