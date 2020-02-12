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Улан-удэнка, которую обокрали, сама стала воровкой

Улан-удэнка, которую обокрали, сама стала воровкой
Происшествия, 
Она вынула сотовый из сумки во время разговора

10 февраля в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже сотового телефона в кафе.

23-летняя жительница села Поселье рассказала правоохранителям, что отдыхала в компании друзей. В один из моментов, когда она осталась за столиком одна, к ней подсели две незнакомые девушки. После беседы с ними из сумки и пропал гаджет.

По горячим следам участницы инцидента были задержаны: девушки решили продолжить отдых и вернулись в увеселительное заведение. У одной из них был при себе украденный мобильный.

По словам 21-летней горожанки, телефон она планировала продать.

Примечательно, что в прошлом году подозреваемая сама стала жертвой кражи и проходила по делу в качестве потерпевшей. Тогда одна из участниц компании, в которой улан-удэнка распивала спиртное, украла у неё деньги через «мобильный банк».

Задержанная не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.


кража
 
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