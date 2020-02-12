Она вынула сотовый из сумки во время разговора
10 февраля в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже сотового телефона в кафе.
23-летняя жительница села Поселье рассказала правоохранителям, что отдыхала в компании друзей. В один из моментов, когда она осталась за столиком одна, к ней подсели две незнакомые девушки. После беседы с ними из сумки и пропал гаджет.
По горячим следам участницы инцидента были задержаны: девушки решили продолжить отдых и вернулись в увеселительное заведение. У одной из них был при себе украденный мобильный.
По словам 21-летней горожанки, телефон она планировала продать.
Примечательно, что в прошлом году подозреваемая сама стала жертвой кражи и проходила по делу в качестве потерпевшей. Тогда одна из участниц компании, в которой улан-удэнка распивала спиртное, украла у неё деньги через «мобильный банк».
Задержанная не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.
Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнка, которую обокрали, сама стала воровкой
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Она вынула сотовый из сумки во время разговора
Инспекторы крались через поле
Полицейские изъяли более 11 кг «травки»
В центре Улан-Удэ почти одновременно произошло два необычных ДТП
В Забайкальском крае сотрудники полиции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп-наркотик»
Пенсионерка сорвала с налётчика маску
Авария произошла на федеральной трассе «Байкал»
Наезд произошёл на улице Терешковой
Республиканская прокуратура озвучила данные по преступности
Без тепла и горячей воды осталась часть объектов Железнодорожного района
Это данные за последние три дня
Она украла телефон, а также шубу и перчатки у друзей
Личность погибшей женщины установлена
Мужчина сел пьяным за руль, так как хотел помириться с супругой
Автомобиль врезался в отбойник