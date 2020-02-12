В Бурятии устроили засаду на лесорубов

Инспекторы крались через поле



В лесу Еравнинского района Бурятии лесные инспекторы услышали трактор и решили устроить засаду.



Незаметно прокрадываясь к нарушителям через поле, сотрудники лесной охраны остановили водителя трактора с заготовленной древесиной. Водитель признался, что документов на рубку у него нет.



По горячим следам инспекторам удалось выявить и его подельника. Мужчины признались, что заготавливать древесину в защитных лесах им предложил общий знакомый.



Общий объём незаконно заготовленной древесины составил более 45 кубометров. Ущерб превысил 212 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 260 «Незаконная рубка лесных насаждений» УК. Все материалы переданы в ОМВД по Еравнинскому району для возбуждения уголовного дела.





