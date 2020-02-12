Инспекторы крались через поле
В лесу Еравнинского района Бурятии лесные инспекторы услышали трактор и решили устроить засаду.
Незаметно прокрадываясь к нарушителям через поле, сотрудники лесной охраны остановили водителя трактора с заготовленной древесиной. Водитель признался, что документов на рубку у него нет.
По горячим следам инспекторам удалось выявить и его подельника. Мужчины признались, что заготавливать древесину в защитных лесах им предложил общий знакомый.
Общий объём незаконно заготовленной древесины составил более 45 кубометров. Ущерб превысил 212 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 260 «Незаконная рубка лесных насаждений» УК. Все материалы переданы в ОМВД по Еравнинскому району для возбуждения уголовного дела.
В Бурятии устроили засаду на лесорубов
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Она вынула сотовый из сумки во время разговора
Инспекторы крались через поле
Полицейские изъяли более 11 кг «травки»
В центре Улан-Удэ почти одновременно произошло два необычных ДТП
В Забайкальском крае сотрудники полиции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп-наркотик»
Пенсионерка сорвала с налётчика маску
Авария произошла на федеральной трассе «Байкал»
Наезд произошёл на улице Терешковой
Республиканская прокуратура озвучила данные по преступности
Без тепла и горячей воды осталась часть объектов Железнодорожного района
Это данные за последние три дня
Она украла телефон, а также шубу и перчатки у друзей
Личность погибшей женщины установлена
Мужчина сел пьяным за руль, так как хотел помириться с супругой
Автомобиль врезался в отбойник