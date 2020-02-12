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В Бурятии устроили засаду на лесорубов

В Бурятии устроили засаду на лесорубов
Происшествия, 
Инспекторы крались через поле

В лесу Еравнинского района Бурятии лесные инспекторы услышали трактор и решили устроить засаду.

Незаметно прокрадываясь к нарушителям через поле, сотрудники лесной охраны остановили водителя трактора с заготовленной древесиной. Водитель признался, что документов на рубку у него нет.

По горячим следам инспекторам удалось выявить и его подельника. Мужчины признались, что заготавливать древесину в защитных лесах им предложил общий знакомый.

Общий объём незаконно заготовленной древесины составил более 45 кубометров. Ущерб превысил 212 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 260 «Незаконная рубка лесных насаждений» УК. Все материалы переданы в ОМВД по Еравнинскому району для возбуждения уголовного дела.


черные лесорубы
 
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