В Чите задержали краснодарца с синтетикой

Происшествия, Фото: из архива

В Забайкальском крае сотрудники полиции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп-наркотик»



За два дня операции полицейские изъяли из незаконного оборота 10,832 граммов наркотиков растительного происхождения и 4,5 грамма синтетических. Возбуждено 21 уголовное дело.



Так, сотрудники патрульно-постовой службы Читы и наркополицейские при личном досмотре у 21-летнего жителя Краснодара обнаружили синтетические наркотики. На молодого человека возбуждено уголовное дело «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трёх до десяти лет.



Молодой человек помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.





