В Забайкальском крае сотрудники полиции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп-наркотик»
За два дня операции полицейские изъяли из незаконного оборота 10,832 граммов наркотиков растительного происхождения и 4,5 грамма синтетических. Возбуждено 21 уголовное дело.
Так, сотрудники патрульно-постовой службы Читы и наркополицейские при личном досмотре у 21-летнего жителя Краснодара обнаружили синтетические наркотики. На молодого человека возбуждено уголовное дело «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трёх до десяти лет.
Молодой человек помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
В Чите задержали краснодарца с синтетикой
Происшествия, Фото:
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