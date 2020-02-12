В Иркутской области старушка дала отпор угрожавшему поленом грабителю

Пенсионерка сорвала с налётчика маску
В Качугском районе Иркутской области суд вынес приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в разбойном нападении на пенсионерку.
Преступление было совершено в феврале 2019 года в посёлке Качуг. Зная, что 83-летняя женщина живёт одна и недавно получила деньги от продажи квартиры, мужчина в маске проник в её частный дом.
Он потребовал передать деньги, угрожая деревянным поленом. Когда бабушка отказала, мужчина начал бить её. Однако пенсионерка смогла оказать сопротивление и сорвать с лица налётчика маску, после чего он убежал.
Пожилая женщина подробно описала полицейским приметы нападавшего. В результате через несколько часов подозреваемый был задержан. Им оказался 24-летний мужчина, который ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение краж.
Приговором Качугского районного суда ему назначено наказание в виде 8 лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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