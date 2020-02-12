В Бурятии число вымогательств выросло вдвое

Республиканская прокуратура озвучила данные по преступности



В январе 2020 года в Бурятии зарегистрировано 1 643 преступления, что на 3,7 % меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Уровень преступности снизился в Железнодорожном, Октябрьском районах Улан-Удэ и в большинстве районах Бурятии, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Сократилось количество убийств и покушений на убийство (-25 %), краж (-7,6 %), незаконных рубок лесных насаждений (-29,8 %).



На 7,1 % снизилось число преступлений, совершённых в общественных местах. Их удельный вес в общем числе зарегистрированных преступлений составил 31,8 % (в январе 2019 года – 33 %).



Вместе с тем отмечается рост отдельных преступлений. Так, количество вымогательств выросло в два раза. Увеличилось число грабежей (+2 %), мошенничеств (+36,6 %), краж скота (+75 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+8 %).



- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - заключили в надзорном органе.

