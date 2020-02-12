 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Февраля

11 Февраля

Популярное

В Бурятии число вымогательств выросло вдвое

В Бурятии число вымогательств выросло вдвое
Происшествия, 
Республиканская прокуратура озвучила данные по преступности

В январе 2020 года в Бурятии зарегистрировано 1 643 преступления, что на 3,7 % меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Уровень преступности снизился в Железнодорожном, Октябрьском районах Улан-Удэ и в большинстве районах Бурятии, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сократилось количество убийств и покушений на убийство (-25 %), краж (-7,6 %), незаконных рубок лесных насаждений (-29,8 %).

На 7,1 % снизилось число преступлений, совершённых в общественных местах. Их удельный вес в общем числе зарегистрированных преступлений составил 31,8 % (в январе 2019 года – 33 %).

Вместе с тем отмечается рост отдельных преступлений. Так, количество вымогательств выросло в два раза. Увеличилось число грабежей (+2 %), мошенничеств (+36,6 %), краж скота (+75 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+8 %).

- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - заключили в надзорном органе.
вымогательство преступность
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Повредивший трубопровод «КамАЗ» лишит тепла часть Улан-Удэ
Повредивший трубопровод «КамАЗ» лишит тепла часть Улан-Удэ
Происшествия, 11.02.2020
Без тепла и горячей воды останется часть объектов Железнодорожного района
52-летняя читинка воровала вещи знакомых
52-летняя читинка воровала вещи знакомых
Происшествия, 11.02.2020
Она украла телефон, а также шубу и перчатки у друзей
В Улан-Удэ собаки обглодали труп женщины
В Улан-Удэ собаки обглодали труп женщины
Происшествия, 11.02.2020
Личность погибшей женщины установлена
В Бурятии пьяный водитель без прав догонял обиженную жену
В Бурятии пьяный водитель без прав догонял обиженную жену
Происшествия, 11.02.2020
Мужчина сел пьяным за руль, так как хотел помириться с супругой
В Иркутске 12-летние сёстры пострадали в ДТП
В Иркутске 12-летние сёстры пострадали в ДТП
Происшествия, 11.02.2020
Автомобиль врезался в отбойник
В Бурятии ОМОН задержал «чёрных» лесорубов
В Бурятии ОМОН задержал «чёрных» лесорубов
Происшествия, 11.02.2020
Нарушители заготовили 7,5 кубометров деревьев
В центре Улан-Удэ «Тойоты» побило в ДТП
В центре Улан-Удэ «Тойоты» побило в ДТП
Происшествия, 11.02.2020
Водителя от травм спасли подушки безопасности
В Забайкалье у туристки нашли 36 запрещённых таблеток
В Забайкалье у туристки нашли 36 запрещённых таблеток
Происшествия, 11.02.2020
Женщина спрятала таблетки в сумке и косметичке
В Улан-Удэ полыхал грузовик
В Улан-Удэ полыхал грузовик
Происшествия, 11.02.2020
Пожар произошёл сегодня после обеда
В Бурятии отец пяти детей украл деньги с найденной сим-карты
В Бурятии отец пяти детей украл деньги с найденной сим-карты
Происшествия, 11.02.2020
Мужчина перевёл на счёт супруги восемь тысяч рублей
В Бурятии горел жилой дом
В Бурятии горел жилой дом
Происшествия, 11.02.2020
Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки
Житель Иркутской области жестоко убил обидевшую его женщину
Житель Иркутской области жестоко убил обидевшую его женщину
Происшествия, 11.02.2020
Потерпевшая выразилась в его адрес нецензурной бранью
Полицейские Бурятии поймали восемь подозреваемых за границей
Полицейские Бурятии поймали восемь подозреваемых за границей
Происшествия, 11.02.2020
Сбежавшие из Бурятии за границу мужчины обвиняются в убийстве, кражах и уклонении от наказания. ВИДЕО

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^