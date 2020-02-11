Без тепла и горячей воды останется часть объектов Железнодорожного района
Грузовик «КамАЗ» наехал сегодня во второй половине дня на обратный трубопровод основного ствола тепломагистрали №4 в районе улицы Трактовая, 5б. В результате был повреждён трубопровод, образовался свищ. Под отключение теплоснабжения и горячей воды попадет часть объектов на территории Железнодорожного района, сообщает администрация Улан-Удэ.
По предварительным данным, на устранение аварии может уйти несколько часов. Под отключение предположительно попадают объекты, расположенные на проспекте Автомобилистов, в основном - это коммерческие объекты и пять домов в Зеленхозе, а также на ПВЗ и Кирзаводе. Однако сейчас решается вопрос о переключении части потребителей силами ТГК-14 на первую и пятую тепломагистраль.
Аварию устраняют. На месте работают две бригады ТГК-14, и комбинат по благоустройству. Идёт выход воды на проезжую часть ул. Трактовая, она будет откачиваться вакуумными машинами, после будет произведена подсыпка.
Мэр Игорь Шутенков, руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов, представители управления по ЧС и ПАО «ТГК-14» выехали на место.
Повредивший трубопровод «КамАЗ» лишит тепла часть Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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