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В Улан-Удэ автобус с пассажирами врезался в легковушку

В Улан-Удэ автобус с пассажирами врезался в легковушку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла на Шишковке

Сегодня во второй половине дня в микрорайоне Шишковка в Улан-Удэ, на конечной автобуса №56, произошло ДТП.


По словам очевидца, автобус №100 двигался со стороны Гагарина и не уступил дорогу автомобилю «Хонда Фит», который ехал по главной дороге. От удара иномарку развернуло.

ДТП обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.


Как сообщал «Байкал-Daily», в январе в Бурятии произошло семь ДТП с участием маршрутных автобусов.
ДТП автобус общественный транспорт
 
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