В Улан-Удэ автобус с пассажирами врезался в легковушку

Авария произошла на Шишковке
Сегодня во второй половине дня в микрорайоне Шишковка в Улан-Удэ, на конечной автобуса №56, произошло ДТП.
По словам очевидца, автобус №100 двигался со стороны Гагарина и не уступил дорогу автомобилю «Хонда Фит», который ехал по главной дороге. От удара иномарку развернуло.
ДТП обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе в Бурятии произошло семь ДТП с участием маршрутных автобусов
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