52-летняя читинка воровала вещи знакомых

Она украла телефон, а также шубу и перчатки у друзей



В Чите полицейские установили личность подозреваемой в краже сотового телефона в одном из увеселительных заведений Читы. Женщина украла гаджет знакомого и скрылась с места происшествия. Местонахождение подозреваемой не было установлено, и её объявили в розыск, направив ориентировку во все территориальные органы.



По ориентировке подозреваемая была задержана полицейскими на одной из улиц в Шилке. Она доставлена в Читу.



В ходе работы с подозреваемой установлена её причастность к краже норковой шапки и замшевых перчаток из квартиры читинца, где женщина находилась в гостях.



По фактам краж возбуждены уголовные дела. В отношении горожанки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Задержанная ранее уже была судима за кражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

