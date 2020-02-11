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52-летняя читинка воровала вещи знакомых

52-летняя читинка воровала вещи знакомых
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она украла телефон, а также шубу и перчатки у друзей

В Чите полицейские установили личность подозреваемой в краже сотового телефона в одном из увеселительных заведений Читы. Женщина украла гаджет знакомого и скрылась с места происшествия. Местонахождение подозреваемой не было установлено, и её объявили в розыск, направив ориентировку во все территориальные органы.

По ориентировке подозреваемая была задержана полицейскими на одной из улиц в Шилке. Она доставлена в Читу.

В ходе работы с подозреваемой установлена её причастность к краже норковой шапки и замшевых перчаток из квартиры читинца, где женщина находилась в гостях.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. В отношении горожанки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Задержанная ранее уже была судима за кражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
кража
 
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