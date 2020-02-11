Женщина спрятала таблетки в сумке и косметичке
Читинские таможенники обнаружили 36 таблеток с сильнодействующим веществом у россиянки, которая ехала из Китая через пункт пропуска МАПП Забайкальск в январе.
Часть таблеток была обнаружена в сумке в полимерных баночках, часть - россыпью в косметичке. При опросе женщина призналась, что знала о том, что эти лекарственные средства нельзя ввозить в Россию, поэтому и спрятала их в багаже.
- Проведённая экспертиза установила, что таблетки содержат сильнодействующее вещество – трамадол, общей массой более 30 граммов, которое включено в список сильнодействующих и ядовитых веществ, запрещённых к ввозу и обороту на территории России, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.
Читинская таможня в отношении гражданки России возбудила уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
В Забайкалье у туристки нашли 36 запрещённых таблеток
Происшествия, Фото:
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