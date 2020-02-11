В Бурятии отец пяти детей украл деньги с найденной сим-карты

Мужчина перевёл на счёт супруги восемь тысяч рублей
В Бурятии оперативники задержали 28-летнего жителя села Тарбагатай по подозрению в краже денег.
Молодой человек подобрал в магазине самообслуживания чужую сим-карту. Вставив её в свой телефон, он обнаружил не отключённую привязку к банковскому счету. Мужчина перевёл на счёт супруги восемь тысяч рублей. Деньги потратил на личные нужды.
Подозреваемый он нигде не работает, имеет на иждивении пятерых детей от двух браков.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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