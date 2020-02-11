Аферу провернули через приложения удалённого доступа
В полицию Улан-Удэ обратилась 51-летняя горожанка с заявлением о хищении более четырёх миллионов рублей. Пострадавшей позвонила девушка, которая представилась сотрудником трейдинговой компании и предложила дополнительный доход в Интернете.
Дав согласие, женщина установила на свои смартфон и ноутбук приложение удалённого доступа. В дальнейшем она сообщила лжесотруднику компании пароль от приложения.
- Также злоумышленники обманным путём получили паспортные данные улан-удэнки и её банковских карт. В последующем через программу дистанционного банковского обслуживания оформили кредит на потерпевшую. А после поступления денежных средств на её счёт вывели их на подконтрольные им счета, - сообщила следователь СУ УМВД России по Улан-Удэ Булгана Бадмаева.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.
Также в производстве полиции Улан-Удэ находится ряд уголовных дел, когда мошенники через онлайн-банкинг оформляли кредиты на горожан и в последующем похищали деньги.
Мошенники оформили на улан-удэнку кредит в 4 млн
Происшествия, Фото:
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