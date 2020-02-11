 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Февраля

10 Февраля

Популярное

В Бурятии на пожаре погибли 20 куриц

В Бурятии на пожаре погибли 20 куриц
Происшествия, 
Курятник сгорел в Тарбагатайском районе

Сегодня утром в ДНТ «Берёзка» Тарбагатайского района Бурятии произошёл пожар в курятнике. На момент прибытия пожарной охраны горела надворная постройка.

В результате пожара погибли 20 кур, полностью уничтожена надворная постройка на площади 20 кв.м. Причина пожара устанавливается, вероятно, ею могло послужить короткое замыкание электронагревательного прибора вследствие его аварийного режима работы, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
пожар домашние животные птицы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ на водителя, лишившего женщину ноги, возбудили дело
В Улан-Удэ на водителя, лишившего женщину ноги, возбудили дело
Происшествия, 11.02.2020
Водителю «Лексуса», который пьяным сбил двух улан-удэнок, предъявили обвинение
В Бурятии на пожаре погибли 20 куриц
В Бурятии на пожаре погибли 20 куриц
Происшествия, 11.02.2020
Курятник сгорел в Тарбагатайском районе
Адвокат Георгия Кушиташвили показал, как росгвардеец сам сломал себе нос
Адвокат Георгия Кушиташвили показал, как росгвардеец сам сломал себе нос
Происшествия, 11.02.2020
По версии защиты, бурятский спортсмен ушёл от захвата, сделав шаг в сторону
В Ангарске на пожаре в четырёхэтажке погибла женщина
В Ангарске на пожаре в четырёхэтажке погибла женщина
Происшествия, 11.02.2020
Пожар произошёл из-за курения в квартире
В Москве сорвалась премьера снятого на Байкале фильма «Лёд-2»
В Москве сорвалась премьера снятого на Байкале фильма «Лёд-2»
Происшествия, 11.02.2020
Зрителей эвакуировали с премьеры фильма из-за задымления
В Забайкалье пьяный сторож автостоянки угнал машину
В Забайкалье пьяный сторож автостоянки угнал машину
Происшествия, 11.02.2020
Он решил съездить на чужом автомобиле по делам
На Байкале мужчина провалился под лёд со снегоходом
На Байкале мужчина провалился под лёд со снегоходом
Происшествия, 11.02.2020
Жителя Иркутской области спасатели вытаскивали уже из воды
В Бурятии пьяная езда стоила машинисту поезда работы
В Бурятии пьяная езда стоила машинисту поезда работы
Происшествия, 11.02.2020
На суде мужчина скрывал своё место работы  
В Забайкалье возбудили уголовное дело на «Свидетелей Иеговы»*
В Забайкалье возбудили уголовное дело на «Свидетелей Иеговы»*
Происшествия, 11.02.2020
ФСБ, следователи и полицейские провели одновременные обыски в Чите и районах края
СМИ сообщают о гибели военных из Бурятии в Сирии
СМИ сообщают о гибели военных из Бурятии в Сирии
Происшествия, 11.02.2020
По неофициальной информации, военные погибли из-за случайного выстрела из гранатомёта
В Улан-Удэ шесть домов час оставались без света
В Улан-Удэ шесть домов час оставались без света
Происшествия, 11.02.2020
Рабочие повредили кабельную линию
Житель Бурятии застрелил друга, приняв его за зверя
Житель Бурятии застрелил друга, приняв его за зверя
Происшествия, 10.02.2020
Пуля, выпущенная охотником, попала прямо в голову
В Иркутске похитили бизнесмена и требовали у него 15 млн
В Иркутске похитили бизнесмена и требовали у него 15 млн
Происшествия, 10.02.2020
Похитители задержаны и помещены в следственный изолятор
Усольчанка отправила аферисту 13 тысяч в надежде купить шпица
Усольчанка отправила аферисту 13 тысяч в надежде купить шпица
Происшествия, 10.02.2020
Она перечислила деньги неизвестному ей человеку за фото собаки в интернете

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^