Курятник сгорел в Тарбагатайском районе
Сегодня утром в ДНТ «Берёзка» Тарбагатайского района Бурятии произошёл пожар в курятнике. На момент прибытия пожарной охраны горела надворная постройка.
В результате пожара погибли 20 кур, полностью уничтожена надворная постройка на площади 20 кв.м. Причина пожара устанавливается, вероятно, ею могло послужить короткое замыкание электронагревательного прибора вследствие его аварийного режима работы, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии на пожаре погибли 20 куриц
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