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В Ангарске на пожаре в четырёхэтажке погибла женщина

В Ангарске на пожаре в четырёхэтажке погибла женщина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар произошёл из-за курения в квартире

За прошедшие сутки в Иркутской области зарегистрировано 14 пожаров. На пожаре в Ангарске погибла женщина, четыре человека пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В 10-м часу вечера 10 февраля произошёл пожар в многоквартирном доме в Ангарске. О сильном задымлении в четырёхэтажном доме коридорного типа сообщили жильцы. К месту пожара были направлены четыре пожарных расчёта и автолестница.

На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение и выход дыма из окна второго этажа. Самостоятельно вышли 10 человек. Пожарные при помощи спасательных устройств вывели ещё 17 человек, в том числе двух детей. Также по автолестнице из окон спасли трёх жильцов.

В общем коридоре был найден 45-летний мужчина, хозяин комнаты на втором этаже, где произошёл пожар. Пострадавший в алкогольном опьянении с отравлением угарным газом был передан врачам скорой помощи.

В горевшей комнате на кровати нашли тело 58-летней женщины.

За 10 минут пожар был ликвидирован. Ещё два часа огнеборцы ликвидировали последствия пожара и проверяли помещения многоквартирного жилого дома.

Позже к медикам за помощью обратились ещё трое человек с отравлением угарным газом. Все пострадавшие были госпитализированы.

Дознаватели МЧС России, осмотрев место пожара, пришли к выводу, что причиной возгорания стала неосторожность при курении. При этом в здании коридорного типа дым быстро распространился по всем этажам и отрезал людям пути эвакуации.


В это же время в Братске произошёл пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Два пожарных расчёта и автолестница, прибыв к месту пожара, приступили к эвакуации жильцов из задымлённого подъезда. Самостоятельно вышли 20 человек. Звенья газодымозащитной службы также спасли восемь человек. В результате пожара огнём была повреждена квартира и вещи. Общая площадь пожара составила 24 кв. м.

На месте в настоящее время работают дознаватели. Предположительно, причиной пожара также могло стать неосторожное обращение с огнём.


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