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В Бурятии пьяная езда стоила машинисту поезда работы

В Бурятии пьяная езда стоила машинисту поезда работы
Происшествия, 
На суде мужчина скрывал своё место работы

Машинист эксплуатационного локомотивного депо Улан-Удэ управлял автомобилем в состоянии опьянения. За это ему назначено наказание в виде обязательных работ с лишением водительских прав.

При рассмотрении судом материалов дела, машинист скрыл сведения о месте работы. Своему работодателю о привлечении к уголовной ответственности и назначенном наказании мужчина не сообщил.

- Назначенное гражданину наказание препятствует продолжению работы, связанной с управлением транспортными средствами. При этом данный вид наказания не ограничивается только правом управления автомобильным транспортом, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В этой связи прокуратура внесла руководству локомотивного депо представление. Работник отстранён от управления подвижным составом, трудовой договор с ним расторгнут.
железная дорога
 
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