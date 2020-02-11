В Бурятии пьяная езда стоила машинисту поезда работы

На суде мужчина скрывал своё место работы



Машинист эксплуатационного локомотивного депо Улан-Удэ управлял автомобилем в состоянии опьянения. За это ему назначено наказание в виде обязательных работ с лишением водительских прав.



При рассмотрении судом материалов дела, машинист скрыл сведения о месте работы. Своему работодателю о привлечении к уголовной ответственности и назначенном наказании мужчина не сообщил.



- Назначенное гражданину наказание препятствует продолжению работы, связанной с управлением транспортными средствами. При этом данный вид наказания не ограничивается только правом управления автомобильным транспортом, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



В этой связи прокуратура внесла руководству локомотивного депо представление. Работник отстранён от управления подвижным составом, трудовой договор с ним расторгнут.

