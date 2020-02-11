В Забайкалье возбудили уголовное дело на «Свидетелей Иеговы»*

ФСБ, следователи и полицейские провели одновременные обыски в Чите и районах края



В Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации» (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).



По данным следствия, в Чите и нескольких районах Забайкальского края в течение нескольких лет функционировала местная религиозная организация «Свидетели Иеговы»*, которая решением Верховного суда России признана экстремистской и ликвидирована.



Участники организации «Свидетели Иеговы»* проводили собрания, религиозные выступления, собирали пожертвования, проводили публичные проповеди.



10 февраля следователи совместно с сотрудниками ФСБ и полиции провели обыски у возможных участников экстремисткой организации. Для этого были сформированы более 30 следственно-оперативных групп, которые одновременно работали в Чите и районах края.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.





* Запрещённая в России экстремистская организация

