Рабочие повредили кабельную линию
Накануне, 10 февраля, в 10:40 при проведении земляных работ ООО «Вертикаль» была повреждена кабельная линия. В этой связи была отключена электроэнергия в шести многоквартирных домах.
Под отключение попали дома по улице Пушкина 10, 23, Гагарина 24, Добролюбова 2, 4, 6. В 11:32 выведен из работы повреждённый участок кабельной линии, все потребители запитаны по резерву.
Время отключения составило 52 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ шесть домов час оставались без света
Происшествия, Фото:
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