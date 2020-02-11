В Улан-Удэ шесть домов час оставались без света

Рабочие повредили кабельную линию



Накануне, 10 февраля, в 10:40 при проведении земляных работ ООО «Вертикаль» была повреждена кабельная линия. В этой связи была отключена электроэнергия в шести многоквартирных домах.



Под отключение попали дома по улице Пушкина 10, 23, Гагарина 24, Добролюбова 2, 4, 6. В 11:32 выведен из работы повреждённый участок кабельной линии, все потребители запитаны по резерву.



Время отключения составило 52 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.

