Пуля, выпущенная охотником, попала прямо в голову
5 февраля в тайге в Закаменском районе Бурятии погиб 24-летний молодой человек. В него из карабина выстрелил 20-летний приятель. Парень рассказал, что всё произошло случайно, а сам он принял друга за зверя. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
До места происшествия в тайге следователям пришлось добираться на лошадях. На месте были тщательно зафиксированы все следы преступления, изъяты образцы крови. В результате удалось полностью восстановить картину происшествия.
По данным следствия, двое жителей села Санага отправились в тайгу искать табун пропавших лошадей. По пути с местной животноводческой стоянки к ним присоединились двое знакомых. Однако поиски не увенчались успехом.
Вечером перед обратной дорогой молодые люди решили поохотиться. У одного из них был с собой карабин. Он занял место на возвышенности, куда остальные должны были гнать дичь. Через некоторое время после начала загона вооружённый охотник увидел на некотором расстоянии силуэт. Он принял его за животное и дважды прицельно выстрелил. Затем, подойдя ближе, он увидел тело своего приятеля. Пуля от одного из выстрелов попала молодому человеку в голову.
- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и экспертизы, - уточнили в Следственном управлении.
Житель Бурятии застрелил друга, приняв его за зверя
Происшествия, Фото:
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