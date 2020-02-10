В Иркутске похитили бизнесмена и требовали у него 15 млн

Похитители задержаны и помещены в следственный изолятор



В Иркутске в течение двух часов раскрыли вымогательство и похищение бизнесмена.



Всё произошло вечером 5 февраля. Полицейским поступила информация о том, что возле бизнес-центра неизвестные насильно усадили гражданина в иномарку и скрылись.



Спустя некоторое время сыщики обнаружили машину, которая двигалась по одной из городских улиц.



- В сложившейся ситуации, понимая о возникшей угрозе жизни и здоровью человека, оперативники при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии приняли решение блокировать движение иномарки. Как оказалось, в салоне машины потерпевшего уже избили и требовали передать 15 миллионов рублей, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



Похищенного иркутянина в итоге освободили, после чего доставили в отдел полиции четверых подозреваемых.



Задержанным уроженцам Усолья-Сибирского в возрасте от 24 до 44 лет инкриминируется похищение человека и вымогательство. Возбуждено уголовное дело. Сейчас все фигуранты помещены в следственный изолятор. Они проверяются на причастность к совершению других преступлений.

