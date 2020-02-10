Житель Бурятии в порыве ревности ударил ножом приятеля

Ревнивец отправится в колонию



53-летний житель Тарбагатайского района Бурятии в порыве ревности едва не убил своего приятеля. Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора. Один из них приревновал к жене и ударил приятеля ножом.



Раненый выжил, но ему был причинён вред здоровью.



Вину в судебном заседании подсудимый признал полностью.



- Приговором от 5 февраля мужчина осуждён за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Суд с учётом мнения потерпевшего, не настаивавшего на строгом наказании, назначил два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщили в Тарбагатайском районном суде.



Приговор в законную силу пока не вступил.

