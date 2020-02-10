 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Февраля

09 Февраля

Популярное

Житель Бурятии в порыве ревности ударил ножом приятеля

Житель Бурятии в порыве ревности ударил ножом приятеля
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ревнивец отправится в колонию

53-летний житель Тарбагатайского района Бурятии в порыве ревности едва не убил своего приятеля. Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора. Один из них приревновал к жене и ударил приятеля ножом.

Раненый выжил, но ему был причинён вред здоровью.

Вину в судебном заседании подсудимый признал полностью.

- Приговором от 5 февраля мужчина осуждён за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Суд с учётом мнения потерпевшего, не настаивавшего на строгом наказании, назначил два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщили в Тарбагатайском районном суде.

Приговор в законную силу пока не вступил.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области женщина погибла, катаясь на тюбе
В Иркутской области женщина погибла, катаясь на тюбе
Происшествия, 10.02.2020
Тюб столкнулся с автомобилем на повороте
Жительница Бурятии ударила оскорблявшего её свёкра топором
Жительница Бурятии ударила оскорблявшего её свёкра топором
Происшествия, 10.02.2020
Свёкор оскорблял дочь и невестку и требовал покинуть дом
В «пьяном» наезде на двух женщин в Улан-Удэ обвиняют пристава
В «пьяном» наезде на двух женщин в Улан-Удэ обвиняют пристава
Происшествия, 10.02.2020
Появилась информация о том, что страшное ДТП с двумя пострадавшими женщинами совершил высокопоставленный пристав
В Бурятии убийцы получили 28 лет на двоих
В Бурятии убийцы получили 28 лет на двоих
Происшествия, 10.02.2020
Мужчины будут обжаловать приговор в Новосибирске
В Улан-Удэ провалившегося под лёд ребёнка спасли друзья
В Улан-Удэ провалившегося под лёд ребёнка спасли друзья
Происшествия, 10.02.2020
Катание детей с горки возле реки едва не обернулось трагедией
В Улан-Удэ угонщик застрял в снегу
В Улан-Удэ угонщик застрял в снегу
Происшествия, 10.02.2020
Владелец угнанного автомобиля оставил его греться, не закрыв
Улан-удэнец обокрал девушку в компьютерном клубе
Улан-удэнец обокрал девушку в компьютерном клубе
Происшествия, 10.02.2020
Чужим гаджетом он планировал пользоваться сам
В Бурятии скотокрад одного барана оставил себе
В Бурятии скотокрад одного барана оставил себе
Происшествия, 10.02.2020
Трёх украденных баранов он разделал на мясо
«Был невменяемый»: Пьяный водитель «Лексуса» сбил двух улан-удэнок
«Был невменяемый»: Пьяный водитель «Лексуса» сбил двух улан-удэнок
Происшествия, 10.02.2020
Обеих пострадавших с травмами госпитализировали в больницу
Улан-удэнец бросил друга умирать в подвале
Улан-удэнец бросил друга умирать в подвале
Происшествия, 10.02.2020
Мужчину, которого избили и бросили в подвале, случайно обнаружили спустя несколько дней
В Чите осуждённому прислали телефон в пряже
В Чите осуждённому прислали телефон в пряже
Происшествия, 10.02.2020
Посылку передавала 52-летняя женщина
Две забайкалки чуть не замёрзли в застрявшей на реке машине
Две забайкалки чуть не замёрзли в застрявшей на реке машине
Происшествия, 10.02.2020
Спасатели организовали поиски девушек по координатам

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^