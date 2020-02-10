Свёкор оскорблял дочь и невестку и требовал покинуть дом
Житель села Пестерево Тарбагатайского района Бурятии, выпив, имел привычку выяснять отношения с супругой и членами своей семьи. При этом мужчина в выражениях не стеснялся, оскорблял родственников, в том числе нецензурными словами.
По такому же сценарию прошёл и один из вечеров осенью 2019 года. Дочь и невестка хозяйки дома помогали ей в приготовлении сезонных заготовок, когда пришёл нетрезвый отец семейства. Мужчина стал оскорблять свою дочь и невестку. Те пытались не обращать внимания на дебошира, чем ещё больше его разозлили. В какой-то момент мужчина схватил топор и, демонстрируя его, потребовал от женщин покинуть дом.
Не выдержав тяжких оскорблений, невестка скандалиста подошла к нему, выхватила топор и обухом ударила один раз свёкра по ноге.
Удар привёл к открытому оскольчатому перелому нижней трети левой бедренной кости со смещением костных отломков. Был нанесён тяжкий вред здоровью потерпевшего. Более четырёх месяцев мужчина находится в гипсе.
На суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Потерпевший, в свою очередь, просил суд строго невестку не наказывать, признав, что сам виноват в случившемся.
- С учётом противоправного поведения потерпевшего, которое явилось поводом для преступления, мнения потерпевшего о смягчении наказания подсудимой, которая воспитывает двоих несовершеннолетних детей, суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы. При этом реальное отбывание наказания ей было отсрочено на пять лет – до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста, - сообщили в Тарбагатайском районном суде.
Приговор суда вступил в законную силу.
Жительница Бурятии ударила оскорблявшего её свёкра топором
Происшествия, Фото:
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