Кражи совершили трое мужчин
В Иркутской области трое мужчин задержаны за хищение 175 аккумуляторов. Стоимость ущерба составила порядка пяти миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В дежурную часть полиции поступило 13 заявлений о кражах. Устройства бесперебойного питания предназначались для работы базовых сотовых станций в случае аварийной ситуации. В итоге16 вышек остались без необходимого запаса батарей, а при длительном отключении электроэнергии Черемховский, Аларский, а также часть Усольского района могли остаться без сотовой связи.
По версии оперативников, подозреваемые по вечерам взламывали металлические двери и снимали аккумуляторные батареи. Украденное они сдавали по бросовой цене в пункте приёма металла.
Учитывая вес одной батареи, составляющей не менее 50 килограммов, сотрудники полиции понимали, что одной из главных задач является тщательный досмотр всех автомобилей. На поиски украденного были ориентированы все наружные наряды полиции.
Во время дежурства недалеко от Черемхово инспекторы ДПС обратили внимание на иномарку, ехавшую с признаками перегруза. При проверке в багажнике полицейские обнаружили 12 аккумуляторов весом свыше 700 килограммов.
Водитель и трое пассажиров в возрасте от 30 до 35 лет двое из них ранее судимы были доставлены в отдел полиции для проведения следственных действий.
Далее было установлено место сбыта похищенного, которое расположено на территории промышленных объектов в пригороде Иркутска. Тем самым удалось предотвратить отправку комплекта сырья на последующую переработку.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Иркутской области украли аккумуляторы с сотовых станций на 5 млн
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