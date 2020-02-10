Улан-удэнец обокрал девушку в компьютерном клубе

Чужим гаджетом он планировал пользоваться сам



В субботу, 8 февраля, 18-летняя улан-удэнка обратилась в полицию и сообщила, что неизвестный в компьютерном клубе украл её телефон.



Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний горожанин. Украденный гаджет у него изъяли.



По словам молодого человека, телефоном он планировал пользоваться сам. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.



Правоохранители отмечают, что оперативному задержанию способствовали записи с камер видеонаблюдения, которыми оборудовано заведение.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

