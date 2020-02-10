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В Бурятии скотокрад одного барана оставил себе

В Бурятии скотокрад одного барана оставил себе
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Трёх украденных баранов он разделал на мясо

В Закаменском районе Бурятии сотрудники полиции задержали подозреваемого в кражах мелкого рогатого скота. 22-летний житель села Улекчин совершил не менее четырёх краж из подсобных хозяйств села в январе.

Ночью молодой человек проникал в подворья и похищал животных. Всего он украл четыре барана. При этом двух из них он разделал на мясо и продал, одного оставил на содержание у себя в отаре, ещё одну тушу правоохранители изъяли. Общий ущерб от его действий составил 32 тысячи рублей.

В пресс-службе МВД по Бурятии отмечают, что кражи злоумышленник совершал с придомовых территорий, где отсутствовала сторожевая охрана.

Официально он не трудоустроен, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.
кража
 
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