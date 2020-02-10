 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Февраля

09 Февраля

Популярное

Улан-удэнец бросил друга умирать в подвале

Улан-удэнец бросил друга умирать в подвале
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину, которого избили и бросили в подвале, случайно обнаружили спустя несколько дней

1 февраля жительница дома на улице Солнечная в Улан-Удэ спустилась в подвал за картошкой. Она услышала стон и обнаружила возле своей кладовки избитого мужчину, который находился без сознания. Перепуганная женщина сразу вызвала полицейских и медиков. Мужчину увезли в больницу, где он через некоторое время скончался.

Вскоре выяснилось, что к избиению горожанина может быть причастен его хороший знакомый.

По версии следствия, 29 января компания распивала алкоголь в подвале дома. Между двумя приятелями вспыхнула ссора, один из них несколько раз ударил по лицу другого. Став очевидцами разгорающегося «пьяного» скандала, остальные их собутыльники покинули помещение. После этого мужчина ещё сильнее начал бить знакомого, а затем вовсе бросил его в подвале.

Потом он, протрезвев, возвращался туда, надеясь увидеть, что избитый им человек пришёл в себя и самостоятельно ушёл домой. Обвиняемый не вызывал ни скорую, ни полицейских. Он пояснил: боялся, что привлекут к уголовной ответственности за нанесение побоев.

При этом мужчина спрашивал приятеля, как он себя чувствует, а раненый ему нечленораздельно отвечал.

В подвал также несколько раз заходили другие жильцы дома, однако не замечали потерпевшего, поскольку тот лежал в довольно скрытном месте – за кладовками.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Обвиняемый на данный момент заключён под стражу, вину он признал полностью, раскаивается, - рассказал «Байкал-Daily» следователь СО по Октябрьскому району СУ СКР по Бурятии Алдар Гомбоев.

Известно, что задержанный мужчина безработный, злоупотребляет спиртными напитками.





умышленное причинение тяжкого вреда здоровью смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите осуждённому прислали телефон в пряже
В Чите осуждённому прислали телефон в пряже
Происшествия, 10.02.2020
Посылку передавала 52-летняя женщина
Две забайкалки чуть не замёрзли в застрявшей на реке машине
Две забайкалки чуть не замёрзли в застрявшей на реке машине
Происшествия, 10.02.2020
Спасатели организовали поиски девушек по координатам
Уроженец Бурятии застрял на круизном лайнере из-за коронавируса
Уроженец Бурятии застрял на круизном лайнере из-за коронавируса
Происшествия, 10.02.2020
Стилиста из Бурятии не пугает то, что число заболевших коронавирусом вокруг растёт
В Бурятии водитель сбил старушку и сбежал
В Бурятии водитель сбил старушку и сбежал
Происшествия, 10.02.2020
Под колёса попала 84-летняя женщина
В Забайкалье 17-летний парень убил таксиста
В Забайкалье 17-летний парень убил таксиста
Происшествия, 10.02.2020
Водитель скончался от потери крови в результате ножевого ранения
Водитель снёс столб и оставил улан-удэнцев без света
Водитель снёс столб и оставил улан-удэнцев без света
Происшествия, 09.02.2020
Провода от упавшего столба также повредили рядом стоящие машины
В Бурятии на пожаре погибла бабушка
В Бурятии на пожаре погибла бабушка
Происшествия, 09.02.2020
Тело пожилой женщины нашли на диване
Житель Бурятии пилил лиственницы в нацпарке
Житель Бурятии пилил лиственницы в нацпарке
Происшествия, 09.02.2020
Ущерб оценён почти в 160 тысяч рублей
В Бурятии сосед спас подростка из горящего дома. ФОТО
В Бурятии сосед спас подростка из горящего дома. ФОТО
Происшествия, 08.02.2020
Пожарные вынесли газовый баллон из горящей котельной дома, предотвратив взрыв
В Бурятии спасли мужчину из горящего дома
В Бурятии спасли мужчину из горящего дома
Происшествия, 08.02.2020
Мужчина пытался выбраться самостоятельно, но не смог 
Улан-удэнец сядет на девять лет за убийство в туалете
Улан-удэнец сядет на девять лет за убийство в туалете
Происшествия, 08.02.2020
Вахтовик убил коллегу более десятью ударами ножа

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^