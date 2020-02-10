Мужчину, которого избили и бросили в подвале, случайно обнаружили спустя несколько дней
1 февраля жительница дома на улице Солнечная в Улан-Удэ спустилась в подвал за картошкой. Она услышала стон и обнаружила возле своей кладовки избитого мужчину, который находился без сознания. Перепуганная женщина сразу вызвала полицейских и медиков. Мужчину увезли в больницу, где он через некоторое время скончался.
Вскоре выяснилось, что к избиению горожанина может быть причастен его хороший знакомый.
По версии следствия, 29 января компания распивала алкоголь в подвале дома. Между двумя приятелями вспыхнула ссора, один из них несколько раз ударил по лицу другого. Став очевидцами разгорающегося «пьяного» скандала, остальные их собутыльники покинули помещение. После этого мужчина ещё сильнее начал бить знакомого, а затем вовсе бросил его в подвале.
Потом он, протрезвев, возвращался туда, надеясь увидеть, что избитый им человек пришёл в себя и самостоятельно ушёл домой. Обвиняемый не вызывал ни скорую, ни полицейских. Он пояснил: боялся, что привлекут к уголовной ответственности за нанесение побоев.
При этом мужчина спрашивал приятеля, как он себя чувствует, а раненый ему нечленораздельно отвечал.
В подвал также несколько раз заходили другие жильцы дома, однако не замечали потерпевшего, поскольку тот лежал в довольно скрытном месте – за кладовками.
- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Обвиняемый на данный момент заключён под стражу, вину он признал полностью, раскаивается, - рассказал «Байкал-Daily» следователь СО по Октябрьскому району СУ СКР по Бурятии Алдар Гомбоев.
Известно, что задержанный мужчина безработный, злоупотребляет спиртными напитками.
Улан-удэнец бросил друга умирать в подвале
Происшествия, Фото:
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