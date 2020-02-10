Владелица шубы была пьяна
Ночью 9 февраля в дежурную часть Октябрьского отдела полиции Улан-Удэ поступило сообщение о краже в увеселительном заведении. У 48-летней посетительницы украли норковые шубу и шапку, палантин. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.
Нетрезвая женщина оставила без присмотра сумку и ушла на танцпол, чем воспользовалась посетительница заведения. Она украла сумку, вынула номерок от гардероба и забрала чужие вещи.
По горячим следам она задержана полицейскими, похищенное изъято. 21-летняя девушка не трудоустроена, ранее не судима.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнка украла норковые шубу и шапку в баре
Происшествия, Фото:
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