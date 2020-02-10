В Чите осуждённому прислали телефон в пряже

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении. Он направлен в судебные органы для принятия правового решения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.









Сотрудники лечебно-исправительного учреждения № 4 в Чите обнаружили в посылке сотовый телефон. Он был спрятан в клубках пряжи.Посылку передавала 52- летняя женщина. Она предназначалась 30-летнему осуждённому.