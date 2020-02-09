В Улан-Удэ произошло ДТП на парковке «Абсолюта»





В пятницу, 7 февраля в Улан-Удэ произошло ДТП на парковке торгового центра «Абсолют» на Бурводе. Около 17 часов здесь столкнулись «Тойота Корона Премио» и «Тойота Витц».По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель «Тойоты Короны», приехавший в Улан-Удэ из села. Он двигался слева от «Тойоты Витц», не успел затормозить и совершил столкновение. Женщина-водитель «Витц», по всей видимости, удара совсем не ожидала.Никто из водителей и пассажиров не пострадал.