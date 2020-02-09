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В Улан-Удэ произошло ДТП на парковке «Абсолюта»

В Улан-Удэ произошло ДТП на парковке «Абсолюта»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Столкнулись «Премио» и «Витц»

В пятницу, 7 февраля в Улан-Удэ произошло ДТП на парковке торгового центра «Абсолют» на Бурводе. Около 17 часов здесь столкнулись «Тойота Корона Премио» и «Тойота Витц».



По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель «Тойоты Короны», приехавший в Улан-Удэ из села. Он двигался слева от «Тойоты Витц», не успел затормозить и совершил столкновение. Женщина-водитель «Витц», по всей видимости, удара совсем не ожидала.

Никто из водителей и пассажиров не пострадал.


ДТП
 
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