В Бурятии на пожаре погибла бабушка

Ночью 9 февраля в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии на пожаре погибла 77-летняя женщина.
Сообщение о возгорании в летней кухне поступило на пульт пожарной охраны в 1:24. На место пожарные прибыли через три минуты. В это время строение горело изнутри, было сильное задымление.
Во время тушения пожара внутри постройки на диване обнаружили тело женщины 1942 года рождения.
- Причина пожара устанавливается, вероятно, ею могло послужить нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Работающий тепловой вентилятор был перевёрнут, от нагревательной спирали прибора загорелся пол, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В результате пожара летняя кухня повреждена по всей площади 10 кв.м.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу в посёлке Ильинка местный житель спас из горящего дома 15-летнего подростка. Пожарные, рискуя жизнью, вынесли газовый баллон из горящей котельной, тем самым предотвратив взрыв.