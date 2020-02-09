В Улан-Удэ столкнулись «Хонда» и «Виста»

ДТП произошло на Бурводе



В пятницу, 7 февраля на Бурводе произошло небольшое ДТП. Около 10 часов утра на улице Строителей столкнулись «Хонда Цивик» и «Виста Ардео», обе машины красного цвета.





Никто из участников аварии не пострадал.



По словам очевидцев, водители долго спорили, так как не могли прийти к единому мнению по обстоятельствам столкновения.



