В Улан-Удэ столкнулись «Хонда» и «Виста»

ДТП произошло на Бурводе
В пятницу, 7 февраля на Бурводе произошло небольшое ДТП. Около 10 часов утра на улице Строителей столкнулись «Хонда Цивик» и «Виста Ардео», обе машины красного цвета.
Никто из участников аварии не пострадал.
По словам очевидцев, водители долго спорили, так как не могли прийти к единому мнению по обстоятельствам столкновения.
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