Вахтовик убил коллегу более десятью ударами ножа
Муйский районный суд в Бурятии вынес приговор по делу об убийстве работника горнодобывающей компании. 42-летний улан-удэнец, работавший в золотодобывающей артели, осуждён на девять лет колонии строгого режима.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия разыгралась в октябре 2019 года. По данным СУ СКР по Бурятии, в общежитие старателей в посёлке Таксимо после вахты прибыли бригады нескольких горнодобывающих предприятий, которые следующим утром отбывали поездом по домам. С вечера работники стали выпивать, после чего ночью между двумя компаниями с разных приисков произошла драка из-за давнего конфликта. Более многочисленная группа старателей одержала верх в потасовке. Избитые противники убежали.
Но один из них решил отомстить. Он взял нож, вернулся к общежитию и стал ждать на улице подходящего момента. Вскоре наружу вышел работник из группы оппонентов. Он шёл к уличному туалету. Мужчина пошёл за жертвой, ворвался в дощатый туалет и нанёс потерпевшему более 10 ударов ножом в шею и грудь. Раненый скончался, а убийцу сняли на следующий день с поезда.
- Вину в предъявленном обвинении мужчина признал, от дачи показаний в суде отказался. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того приговором суда частично удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны, в чью пользу с подсудимого взыскано 800 тысяч рублей, - сообщили в Муйском районном суде.
В настоящее время приговор ещё в законную силу не вступил.
Улан-удэнец сядет на девять лет за убийство в туалете
Происшествия, Фото:
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