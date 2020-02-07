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Жителя Бурятии отправили на работы за пьяную езду

Жителя Бурятии отправили на работы за пьяную езду
Происшествия, 
Мужчина второй раз сел за руль, будучи пьяным

В октябре 2019 года около 18:30 житель Бурятии сел пьяным за руль. Через 20 минут его остановили сотрудники ДПС по Кяхтинскому району за нарушение правил ПДД.

В результате освидетельствования было установлено состояние опьянения, содержание алкоголя при выдохе составило 1,04 мг/л. Также выяснилось, что мужчина ранее был подвергнут административному наказанию за езду в нетрезвом виде.

Вину в совершении преступления мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд назначил ему наказание в виде 150 часов обязательных работ. Водительских прав он лишён на два года.

Решение вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.
алкогольное опьянение водители
 
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