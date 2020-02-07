В Забайкалье пять мужчин отравились неизвестным веществом

Один из них находится в тяжёлом состоянии



7 февраля пять человек были госпитализированы после несчастного случая в больницу посёлка Первомайского Шилкинского района Забайкальского края с признаками отравления. По данному факту следователи организовали доследственную проверку.



По имеющимся данным, мужчины отравились неустановленным веществом во время ремонтных работ в канализационном колодце. Все пострадавшие госпитализированы в местную больницу, один из них находится в тяжёлом состоянии.



Следователи приступили к работе на месте происшествия. Осматривается территория, устанавливается принадлежность канализационных коммуникаций. Опрашиваются очевидцы и сами пострадавшие, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю.





