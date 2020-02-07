Один из них находится в тяжёлом состоянии
7 февраля пять человек были госпитализированы после несчастного случая в больницу посёлка Первомайского Шилкинского района Забайкальского края с признаками отравления. По данному факту следователи организовали доследственную проверку.
По имеющимся данным, мужчины отравились неустановленным веществом во время ремонтных работ в канализационном колодце. Все пострадавшие госпитализированы в местную больницу, один из них находится в тяжёлом состоянии.
Следователи приступили к работе на месте происшествия. Осматривается территория, устанавливается принадлежность канализационных коммуникаций. Опрашиваются очевидцы и сами пострадавшие, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
В Забайкалье пять мужчин отравились неизвестным веществом
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