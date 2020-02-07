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В Забайкалье пять мужчин отравились неизвестным веществом

В Забайкалье пять мужчин отравились неизвестным веществом
Происшествия, 
Один из них находится в тяжёлом состоянии

7 февраля пять человек были госпитализированы после несчастного случая в больницу посёлка Первомайского Шилкинского района Забайкальского края с признаками отравления. По данному факту следователи организовали доследственную проверку.

По имеющимся данным, мужчины отравились неустановленным веществом во время ремонтных работ в канализационном колодце. Все пострадавшие госпитализированы в местную больницу, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Следователи приступили к работе на месте происшествия. Осматривается территория, устанавливается принадлежность канализационных коммуникаций. Опрашиваются очевидцы и сами пострадавшие, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю.


отравление
 
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