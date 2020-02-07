В Иркутской области педагог купила диплом в интернете

Этот факт выявила прокуратура



Педагог дополнительного образования МБОУ «Балаганский центр детского творчества» купила в интернете диплом о среднем специальном образовании. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.



По данному факту начальнику управления образования Балаганского района внесено представление об устранении нарушений.



Кроме того, материалы прокурорской проверки направлены в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела.





