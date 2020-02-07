Мужчина воровал исключительно сковородки
4 февраля в отдел полиции Октябрьского района сообщили о попытке грабежа в магазине самообслуживания на улице Бабушкина в Улан-Удэ. Посетитель взял с витрины и сложил в пакет пять сковородок. Посуду он пытался вынести из торговой точки, не оплатив, но его заметили охранники торговой точки. Бросив украденное, парень скрылся.
На следующий день сообщение о краже трёх сковородок поступило из магазина на улице Ключевская. Ущерб составил более четырёх тысяч рублей.
Проанализировав записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что преступления совершил один и тот же человек. Это 29-летний горожанин, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Вскоре он был задержан.
Подозреваемый признался в кражах и объяснил, почему выбор пал именно на эту посуду: «Сковородки всем в хозяйстве нужны». Посуду он планировал продавать, как и поступил с тремя украденными сковородками, их он продал прохожей на остановке.
Как выяснилось, преступления улан-удэнец совершил, находясь под следствием за кражу на территории Железнодорожного района. Вчера судом он осуждён и помещён в СИЗО.
Возбуждены уголовные дела о покушениях на кражу и грабёж, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
«Сковородки всем нужны»: В Улан-Удэ поймали специфического вора
Происшествия, Фото:
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