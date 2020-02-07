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В центре Улан-Удэ толпа избила мужчину

В центре Улан-Удэ толпа избила мужчину
Происшествия, 
Никто из стоявших на остановке людей не вступился за бедолагу

Сегодня около 12 часов дня на остановке «Площадь Советов» в Улан-Удэ не менее пяти человек накинулись на мужчину. Очевидцами ЧП стали прохожие, которых происходящее просто шокировало.

- Я пошла на обед и увидела, как толпа била одного человека, - рассказала «Байкал-Daily» свидетель происшествия.


Девушка не поняла, что стало причиной конфликтами между мужчинами. Но ещё больше её возмутило равнодушие стоящих на остановке людей. По её словам, никто не реагировал на драку и не пытался разнять мужчин.

- Все смотрели и молчали. Я испугалась, начала кричать, несколько человек разбежались. Достала телефон и начала снимать, - добавила улан-удэнка.

На кадрах видно, что несколько человек прижали мужчину к микроавтобусу, кричат на него и что-то выясняют. Затем двое силой отводят его дёргают в разные стороны. Свидетель, снимавшая видео, единственная привлекала внимание других людей и требовала прекратить избиение.

Через некоторое время драка прекратилась. Мужчины уселись в свои машины и разъехались. Полицию никто не вызывал.

Судя по всему, произошёл конфликт между водителями маршрутных автобусов.


побои
 
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