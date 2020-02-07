В центре Улан-Удэ толпа избила мужчину

- Я пошла на обед и увидела, как толпа била одного человека, - рассказала «Байкал-Daily» свидетель происшествия.





Судя по всему, произошёл конфликт между водителями маршрутных автобусов.











Сегодня около 12 часов дня на остановке «Площадь Советов» в Улан-Удэ не менее пяти человек накинулись на мужчину. Очевидцами ЧП стали прохожие, которых происходящее просто шокировало.Девушка не поняла, что стало причиной конфликтами между мужчинами. Но ещё больше её возмутило равнодушие стоящих на остановке людей. По её словам, никто не реагировал на драку и не пытался разнять мужчин.- Все смотрели и молчали. Я испугалась, начала кричать, несколько человек разбежались. Достала телефон и начала снимать, - добавила улан-удэнка.На кадрах видно, что несколько человек прижали мужчину к микроавтобусу, кричат на него и что-то выясняют. Затем двое силой отводят его дёргают в разные стороны. Свидетель, снимавшая видео, единственная привлекала внимание других людей и требовала прекратить избиение.Через некоторое время драка прекратилась. Мужчины уселись в свои машины и разъехались. Полицию никто не вызывал.