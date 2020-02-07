В центре Улан-Удэ толпа избила мужчину

Сегодня около 12 часов дня на остановке «Площадь Советов» в Улан-Удэ не менее пяти человек накинулись на мужчину. Очевидцами ЧП стали прохожие, которых происходящее просто шокировало.
- Я пошла на обед и увидела, как толпа била одного человека, - рассказала «Байкал-Daily» свидетель происшествия.
Девушка не поняла, что стало причиной конфликтами между мужчинами. Но ещё больше её возмутило равнодушие стоящих на остановке людей. По её словам, никто не реагировал на драку и не пытался разнять мужчин.
- Все смотрели и молчали. Я испугалась, начала кричать, несколько человек разбежались. Достала телефон и начала снимать, - добавила улан-удэнка.
На кадрах видно, что несколько человек прижали мужчину к микроавтобусу, кричат на него и что-то выясняют. Затем двое силой отводят его дёргают в разные стороны. Свидетель, снимавшая видео, единственная привлекала внимание других людей и требовала прекратить избиение.
Через некоторое время драка прекратилась. Мужчины уселись в свои машины и разъехались. Полицию никто не вызывал.
Судя по всему, произошёл конфликт между водителями маршрутных автобусов.