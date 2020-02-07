Горел двухэтажный брусовой дом
Сегодня днём в 101 микрорайоне Улан-Удэ произошёл пожар, на котором погиб ребёнок.
Сообщение о загорании двухэтажного брусового дома поступило в 12.51, уточнили «Байкал-Daily»в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии,
- На момент прибытия пожарных горел второй этаж полностью. В 14.04 пожар был ликвидирован, всего было привлечено 22 человека, 8 единиц техники, - отметили в Главном управлении МЧС.
На пожаре погиб ребёнок – по предварительным данным, трёхлетний.
Подробности трагического инцидента станут известны чуть позже.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 января в селе Петропавловка Джидинского района на пожаре погиб 8-летний ребёнок. Бабушке удалось спасти внучку, но второго внука из горящего дома пожилая женщина вынести не успела.
В Улан-Удэ на пожаре погиб ребёнок
Происшествия, Фото:
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