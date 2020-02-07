 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Февраля

06 Февраля

Популярное

В Улан-Удэ на пожаре погиб ребёнок

В Улан-Удэ на пожаре погиб ребёнок
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Горел двухэтажный брусовой дом

Сегодня днём в 101 микрорайоне Улан-Удэ произошёл пожар, на котором погиб ребёнок.

Сообщение о загорании двухэтажного брусового дома поступило в 12.51, уточнили «Байкал-Daily»в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии,

- На момент прибытия пожарных горел второй этаж полностью. В 14.04 пожар был ликвидирован, всего было привлечено 22 человека, 8 единиц техники, - отметили в Главном управлении МЧС.

На пожаре погиб ребёнок – по предварительным данным, трёхлетний.

Подробности трагического инцидента станут известны чуть позже.

Как сообщал «Байкал-Daily», 26 января в селе Петропавловка Джидинского района на пожаре погиб 8-летний ребёнок. Бабушке удалось спасти внучку, но второго внука из горящего дома пожилая женщина вынести не успела.


пожар смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ толпа избила мужчину
В центре Улан-Удэ толпа избила мужчину
Происшествия, 07.02.2020
Никто из стоявших на остановке людей не вступился за бедолагу
В Улан-Удэ на пожаре погиб ребёнок
В Улан-Удэ на пожаре погиб ребёнок
Происшествия, 07.02.2020
Горел двухэтажный брусовой дом
В Улан-Удэ автовокзал оцепили из-за вёдер
В Улан-Удэ автовокзал оцепили из-за вёдер
Происшествия, 07.02.2020
На автовокзале работали взрывотехники
В Иркутске полицейский проехал три км на крыше авто подозреваемых
В Иркутске полицейский проехал три км на крыше авто подозреваемых
Происшествия, 07.02.2020
Сотрудник уголовного розыска в Иркутске проявил редкую самоотверженность при задержании подозреваемых
В Бурятии учительница украла деньги с карты
В Бурятии учительница украла деньги с карты
Происшествия, 07.02.2020
Не согласившись с решением улан-удэнского суда, учительница наняла адвоката из Иркутска  
Пьяный улан-удэнец украл сумку из машины
Пьяный улан-удэнец украл сумку из машины
Происшествия, 07.02.2020
Он разбил окно задней боковой двери автомобиля
50-летний житель Бурятии хранил дома марихуану
50-летний житель Бурятии хранил дома марихуану
Происшествия, 07.02.2020
Также в его доме найдено 200 граммов конопли
В Улан-Удэ поймали 18-летнего карманника
В Улан-Удэ поймали 18-летнего карманника
Происшествия, 07.02.2020
Преступление он совершил в торговом центре
В Бурятии отца-садиста лишили родительских прав
В Бурятии отца-садиста лишили родительских прав
Происшествия, 07.02.2020
Стали известны подробности шокирующей истории про семью, в которой отец заставлял дочь убегать от машины
В Тулуне 180 студентов эвакуировали из горящего общежития
В Тулуне 180 студентов эвакуировали из горящего общежития
Происшествия, 07.02.2020
Студент часто оставлял без присмотра включенный обогреватель
В Бурятии горели баня, гараж и автомобиль
В Бурятии горели баня, гараж и автомобиль
Происшествия, 07.02.2020
Пожары произошли из-за перекала трубы и короткого замыкания
В Чите игорный клуб организовали в квартире
В Чите игорный клуб организовали в квартире
Происшествия, 07.02.2020
Вход был открыт только для постоянных клиентов

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^