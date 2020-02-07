Не согласившись с решением улан-удэнского суда, учительница наняла адвоката из Иркутска
20-летняя учительница начальных классов одной из школ Тарбагатайского района Бурятии в апреле 2019 года приобрела сим-карту. Активировав её, она узнала, что к карте подключена услуга «Мобильный банк» другого человека.
Педагог решила воспользоваться этой ситуацией и перевела на свой счёт три тысячи рублей. Деньги она потратила на свои нужды.
Действия учительницы расценили как кражу. На суде учительница свою вину признала вину, раскаялась в содеянном, вернула потерпевшей украденные деньги, сообщили «Байкал-Daily» в прокуратуре Советского района.
Советский районный суд Улан-Удэ назначил подсудимой полтора лишения свободы условно.
Однако девушка не согласилась с наказанием и решила обжаловать приговор. Она наняла иркутского адвоката, который написал жалобу о необходимости изменения категории преступления с тяжкого на среднюю и прекращения дела.
Суд апелляционной инстанции согласился с доводами защитника, изменил категорию преступления и дело прекратил. Было учтено, что учительница ранее не судима, положительно характеризуется, возместила ущерб, вину признала и в содеянном раскаялась.
- Для сохранности своего имущества, при утрате сотовых телефонов либо смене номеров необходимо отключать услугу «Мобильный банк», - прокомментировала «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан Удэ Юлия Хаджаева.
В Бурятии учительница украла деньги с карты
Происшествия, Фото:
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