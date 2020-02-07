Он разбил окно задней боковой двери автомобиля
В Улан-Удэ задержали 28-летнего молодого человека за кражу из автомобиля в посёлке Забайкальский. Ранее задержанный был судим за кражи и мошенничество.
Пьяный молодой человек разбил окно задней боковой двери машины, припаркованной возле дома, и украл дамскую сумку. Владелица сумки в этот момент находилась в гостях у родственников.
После вор убежал через лес. Он забрал мобильный телефон, а сумку выбросил.
Некоторое время подозреваемый пользовался гаджетом сам, затем сдал в скупку.
Парень официально не трудоустроен. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Пьяный улан-удэнец украл сумку из машины
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