Пьяный улан-удэнец украл сумку из машины

Он разбил окно задней боковой двери автомобиля



В Улан-Удэ задержали 28-летнего молодого человека за кражу из автомобиля в посёлке Забайкальский. Ранее задержанный был судим за кражи и мошенничество.



Пьяный молодой человек разбил окно задней боковой двери машины, припаркованной возле дома, и украл дамскую сумку. Владелица сумки в этот момент находилась в гостях у родственников.



После вор убежал через лес. Он забрал мобильный телефон, а сумку выбросил.



Некоторое время подозреваемый пользовался гаджетом сам, затем сдал в скупку.



Парень официально не трудоустроен. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

