Женщину обокрал парень из её вагона
В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Черемхово в Иркутской области поступило сообщение о краже сотового телефона. Гаджет пропал в пассажирском поезде № 48 сообщением «Омск – Владивосток».
Телефон пропал у 47-летней пассажирки поезда, следовавшей от станции Красноярск до станции Иркутск-пассажирский. Телефон она хранила под подушкой. Ущерб составил 9 тысяч рублей.
Полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 18-летний житель Иркутской области, следовавший в одном вагоне с потерпевшей. Подозреваемый задержан, украденное изъято и будет возвращено потерпевшей.
За кражу возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутской области в поезде украли телефон из-под подушки
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