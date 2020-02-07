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В Иркутской области в поезде украли телефон из-под подушки

В Иркутской области в поезде украли телефон из-под подушки
Происшествия, 
Женщину обокрал парень из её вагона

В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Черемхово в Иркутской области поступило сообщение о краже сотового телефона. Гаджет пропал в пассажирском поезде № 48 сообщением «Омск – Владивосток».

Телефон пропал у 47-летней пассажирки поезда, следовавшей от станции Красноярск до станции Иркутск-пассажирский. Телефон она хранила под подушкой. Ущерб составил 9 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 18-летний житель Иркутской области, следовавший в одном вагоне с потерпевшей. Подозреваемый задержан, украденное изъято и будет возвращено потерпевшей.

За кражу возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
кража
 
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