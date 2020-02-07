Также в его доме найдено 200 граммов конопли
В доме 50-летнего жителя Курумкана полицейские обнаружили более двух кг марихуаны, а также более 200 граммов конопли.
Сельчанин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хранение и приобретение наркотиков. У него установлен факт потребления запрещённого вещества.
Также Закаменске около 3,3 килограммов марихуаны изъято у 20-летнего горожанина, ранее уже судимого. По предварительной информации, у него также выявлен факт потребления наркотиков.
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – до 10 лет лишения свободы, сообщает МВД по Бурятии.
50-летний житель Бурятии хранил дома марихуану
Происшествия, Фото:
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Также в его доме найдено 200 граммов конопли
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