50-летний житель Бурятии хранил дома марихуану

Происшествия, Фото: из архива

Также в его доме найдено 200 граммов конопли



В доме 50-летнего жителя Курумкана полицейские обнаружили более двух кг марихуаны, а также более 200 граммов конопли.



Сельчанин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хранение и приобретение наркотиков. У него установлен факт потребления запрещённого вещества.



Также Закаменске около 3,3 килограммов марихуаны изъято у 20-летнего горожанина, ранее уже судимого. По предварительной информации, у него также выявлен факт потребления наркотиков.



Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – до 10 лет лишения свободы, сообщает МВД по Бурятии.





