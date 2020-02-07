Преступление он совершил в торговом центре
Сотрудники уголовного розыска Улан-Удэ задержали подозреваемого в карманной краже в торговом центре. Карманником оказался 18-летний горожанин.
Молодой человек украл сотовый телефон из кармана куртки 35-летней посетительницы, пришедшей в ТЦ с подругой и ребёнком за покупками. Вор видел, как женщина, поговорив по мобильному, положила его в карман, и на выходе незаметно вынул гаджет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ поймали 18-летнего карманника
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