В Улан-Удэ поймали 18-летнего карманника

Преступление он совершил в торговом центре



Сотрудники уголовного розыска Улан-Удэ задержали подозреваемого в карманной краже в торговом центре. Карманником оказался 18-летний горожанин.



Молодой человек украл сотовый телефон из кармана куртки 35-летней посетительницы, пришедшей в ТЦ с подругой и ребёнком за покупками. Вор видел, как женщина, поговорив по мобильному, положила его в карман, и на выходе незаметно вынул гаджет.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

