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В Бурятии отца-садиста лишили родительских прав

В Бурятии отца-садиста лишили родительских прав
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Стали известны подробности шокирующей истории про семью, в которой отец заставлял дочь убегать от машины

Как сообщал «Байкал-Daily», в Мухоршибирском районе Бурятии осудили отца-садиста. Мужчина издевался над собственной дочерью за мелкие провинности.

Сегодня стали известны некоторые подробности этого ужасающего случая. Как сообщает Мухоршибирский районный суд, мужчина издевался над старшей семилетней дочерью около полугода. Мать детей давно устранилась от их воспитания детей и была лишена родительских прав.

Уголовное дело было возбуждено в марте 2019 года после того, как девочка пришла в школу с синяками. Накануне отец «гнал» ребёнка из одного конца села в другой, следуя сзади на автомобиле и периодически прибавляя скорость. Таким образом он её наказал только за задержку в гостях. Если бы девочка остановилась, то неминуемо попала бы пол колёса. На этом садист не остановился, дома он отлупил дочь ремнём, нанёс множественные удары ногами и руками.

- Следствие доказало четыре факта рукоприкладства и других издевательств. Ребёнок сразу же был изъят из семьи, а мужчина лишён родительских прав в отношении обеих дочерей. Девочка сейчас проживает в приёмной семье, - уточнили в пресс-службе суда.

За истязание мужчину приговорили к трём годам семи месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.
истязание
 
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