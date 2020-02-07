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В Иркутской области пенсионерка обменяла 35 тысяч на купюры «банка приколов»

В Иркутской области пенсионерка обменяла 35 тысяч на купюры «банка приколов»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Лжебизнесмен обманул пенсионерку на улице

Накануне в дежурную часть полиции города Усолье-Сибирское обратилась пенсионерка, ставшая жертвой обмана.

На улице, когда она возвращалась домой из поликлиники, подошёл незнакомый мужчина. Он сказал, что бизнесмен, а к пожилой женщине есть просьба. По словам незнакомца, ему должен прийти крупный денежный перевод, но он не хочет выплачивать большой процент за перевод, как владелец бизнеса. Потому предложил пенсионерке получить эти деньги как частное лицо на её банковский счёт, что якобы позволит избежать «предпринимателю» дополнительных трат. Единственное условие для получения перевода – это то, что счёт должен быть без накоплений.

Пенсионерка отправилась в банк, сняла все имеющиеся у неё на счету деньги - 35 тысяч рублей. Когда она вышла из банка, аферист отдал ей пачку купюр, сказав, чтобы пожилая женщина сохранила их у себя, а сам попросил у неё 35 тысяч рублей, которые были в тот момент у неё в руках. Пенсионерка отдала свои деньги мошеннику.

Опомнившись спустя некоторое время, усольчанка отправилась в банк с той пачкой, которую оставил ей незнакомец, но специалисты сообщили ей, что это не деньги, а билеты «Банка приколов».

По данному факту в настоящее время правоохранители проводят проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
мошенничество
 
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