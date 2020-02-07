В Бурятии отправили в колонию расхитительницу 12 млн из бюджета

Бывший гендиректор районного Фонда поддержки предпринимательства получила реальный срок
Бывший генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Баунтовского района приговорена к отбытию наказания в колонии. За семь лет работы она, используя служебное положение, присвоила 11,8 млн рублей, принадлежащих фонду. Средства, выделенные из бюджета, должны были пойти на поддержку и развитие предпринимательства в районе.
«Байкал-Daily» уже сообщал об этом деле. Расследование было завершено осенью 2019 года. Следствие пришло к выводу, что руководитель присваивала деньги с 2011 года по сентябрь 2018-го . Она выписывала расходные чеки на своё имя, на основании которых снимала наличность со счёта фонда в банке. Затем, когда расчёты по кассовым чекам были упразднены, на имя генерального директора была выпущена банковская карта Visa Business. Руководитель продолжила присваивать деньги уже через банкоматы и терминалы банка. Она снимала от 30 до 300 тысяч рублей ежемесячно, а то и чаще.
После того, как всё вскрылось, женщина полностью признала вину и заявила, что раскаялась. Уголовное дело рассмотрели в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.
- Суд признал в качестве смягчающих наказание обстоятельств признание вины, дачу признательных показаний, раскаяние в содеянном, явку с повинной, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, отсутствие судимости, - сообщили в Баунтовском районном суде.
Однако суд пришёл к выводу о невозможности исправления жительницы без реального отбывания наказания. Не была дана и отсрочка отбывания наказания до достижения ребёнком 14 лет.
Бывшему гендиректору назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Также удовлетворён иск прокурора о взыскании причинённого ущерба в сумме 11 848 587 рублей.
Осуждённая обжаловала приговор в апелляционную инстанцию. Верховный суд Бурятии приговор изменил, слегка смягчив наказание и дав окончательно 3 года 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима.
В остальной части приговор суда оставлен без изменения, в декабре 2019 года он вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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